البترول: فوز 4 شركات بمزايدة للبحث عن الرمال الزجاجية والكاولينية بالصحراء الشرقية

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أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن نتيجة المزايدة العامة رقم 1 لعام 2024 للبحث عن خام الرمال الزجاجية والرمال الكاولينية بالصحراء الشرقية بحسب بيان اليوم.

وقد أسفرت نتائج المزايدة عن فوز 4 شركات هم، شركة العربية للمناجم والمحاجر،و شركة سبيلكو إيجيبت للخامات وشركة باسيفيك للتعدين، والشركة الدولية للخدمات البترولية "إنكوم".

قد شهدت المزايدة إقبالا كبيراً من الشركات العاملة بقطاع التعدين، حيث شارك 20 شركة، منها 19 شركة قطاع خاص.

وتلقى 38 عرضا لـ7 قطاعات بواقع 4 لقطاع خام الرمال الزجاجية و٣ لقطاع خام الرمال الكاولينية، مما يعكس ثقة القطاع الخاص في مناخ الاستثمار المدعوم بسياسات الوزارة الرامية إلى خلق فرص استثمارية عادلة وبشفافية كاملة.

وبعد دراسة العروض المقدمة وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة، فقد تم الترسية على الشركات التي قدمت أفضل العروض من الناحيتين الفنية والمالية، واستوفت كافة الاشتراطات المنصوص عليها في كراسة الشروط.

وتؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية على التزام الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية الكامل بإجراءات الطرح والترسية وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة، وتحرص على تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية، وضمان تكافؤ الفرص، وتعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين مع الجهات الحكومية.