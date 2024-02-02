حذر المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بقطاع غزة، هشام مهنا، من «انهيار النظام الصحي بالكامل» في القطاع جراء الحصار الذي تتعرض إليه مستشفى الأمل، ومجمع ناصر الطبي في خان يونس، ومستشفى غزة الأوربي منذ أكثر من أسبوع؛ نتيجة اتساع رقعة العمليات العسكرية.



وقال خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية» مساء الجمعة، إن خروج هذه المستشفيات عن الخدمة سيؤدي إلى انهيار النظام الصحي بالكامل، نظرا لتوقف منظومة عمل المستشفيات في شمال القطاع، منوها أن مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني فقد عددًا من طواقمه الطبية.



وأوضح أن مستشفيات محافظة رفح -التي يقطنها 1.6 مليون نازح- لا تمتلك قدرة استيعابية كبيرة، مشيرا إلى أن استمرار دخول الدعم الإنساني على ذات الوتيرة الضئيلة والبطيئة، إضافة إلى عدم توفر التدابير الأمنية لإيصال الدعم خاصة إلى الشمال؛ سيؤدي إلى كارثة إنسانية.



وذكر المتحدث باسم الصليب الأحمر، أن هناك انتشارًا واضحًا للمجاعة في الشمال، حيث اضطر الأهالي إلى استخدام علف الحيوانات لصناعة الخبز؛ نتيجة عدم توافر الدقيق، لافتا إلى انتشار أمراض مختلفة، منها كوفيد-19، والالتهاب الكبدي الوبائي في ظل توقف الخدمات الصحية.



ولفت إلى معاناة مئات الآلاف من المرضى من افتقاد الرعاية الصحية الدورية، مثل مرضى السرطان وأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرا إلى تعرض الطواقم الإنسانية والطبية بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى إطلاق النار، فضلا عن اعتقال بعض الأطقم الطبية من المستشفيات.