أكد أمير عزمي مجاهد، نجم نادي الزمالك السابق، أن صفقات الأبيض الجديدة جيدة وجاءت بشكل سريع، مُشيرًا إلى أن التعاقد مع عبد الله السعيد من بين أفضل الصفقات، متمنيًا أن يحققوا الإضافة المطلوبة خلال المرحلة المقبلة.

وقال أمير عزمي مجاهد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس عبر قناة إي تي سي: "شيء إيجابي أن يتم التعاقد مع مدرب أجنبي مع جلب صفقات جديدة، ومهاب ياسر من أبرز العناصر المنضمة للزمالك وهو من العناصر الجيدة".

وأضاف: "سبق أن رشحت مهاب ياسر للنادي عندما كان في نادي النجوم، وزياد كمال من العناصر الجيدة أيضًا، ويجيد التسديد من الخارج، وأيضًا أحمد حمدي وناصر ماهر ومحمد شحاتة من اللاعبين الجيدين".

وتابع: "الزمالك كان يعاني من أزمة كبيرة والدليل أنه قام بالاستغناء عن 11 لاعبًا بعد تدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية، ومعظم الصفقات جيدة ولاعبون شاركوا مع منتخبات مصر، وهم يحتاجون للتأقلم والانسجام، مع باقي المجموعة مثل أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح ومحمود حمدي الونش".

وأكمل: "يجب على الجماهير الصبر على هؤلاء العناصر خصوصًا أنهم جاءوا في وسط الموسم، ولكن الأعمار صغيرة باستثناء عبد الله السعيد، ولاعبين مميزين، ويحتاج الجهاز الفني فقط وقت للعمل معهم".

وواصل: "أي مدرب سيكون سعيد بوجود هؤلاء اللاعبين معه، وسيجد صعوبة بكل تأكيد في الاختيار بينهم، خصوصًا في وسط الملعب بعد انضمام السعيد وناصر ماهر وأحمد حمدي".

وأتم أمير عزمي مجاهد: "جوزيه جوميز، مدرب الزمالك الجديد سبق له تدريب التعاون وأهلي جدة السعوديين في وقت سابق وهو لديه شخصية قوية جدًا وحازم مع اللاعبين، وسبق وقاد التعاون للفوز على الهلال بخماسية، كما عمل في ألميريا الإسباني وكان مساعدًا في وقت سابق لجيسوالدو فيريرا، وأبرز مزاياه القدرة على الدفع بتغييرات جيدة ويقرأ المباريات جيدًا".