وصول طائرة مساعدات من سويسرا لمطار العريش تهميدا لإدخالها إلى قطاع غزة

استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء اليوم الجمعة، طائرة مساعدات إغاثة قادمة من سويسرا.

وقال مصدر في شمال سيناء، إن المطار استقبل طائرة من سويسرا تحمل على متنها 12.6 طنًا من المستلزمات الطبية المقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

أضاف المصدر، أنه جرى تفريغ شحنة الطائرة ونقلها بشاحنات إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش؛ تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري، بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا.

وبلغ إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي 547 طائرة من بينها 447 طائرة حملت أكثر من 15 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية واجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 100 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية.