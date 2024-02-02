وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يؤكدون الالتزام إزاء جنوب شرق آسيا

يعتزم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن يخطروا نظراءهم من دول جنوب شرق آسيا، اليوم الجمعة، أن الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط لم تحول انتباه التكتل عن منطقتهم.

وكتب ممثل الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان في وقت سابق الأسبوع الجاري: "يمكن للمنطقة الاعتماد علينا كشريك موثوق".

وسيراجع الاجتماع الذي سينعقد بروكسل بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان) التقدم في الالتزام الذي تعهد به الاتحاد الأوروبي العام الماضي لاستثمار 10 مليارات يورو (9ر10 مليار دولار) في مشروعات اتصالات في دول جنوب شرق آسيا.

ويشمل جدول أعمال الاجتماع أيضا التجارة والتغير المناخي والأمن.

وأقر بوريل بأنه في الوقت الذي يتواصل فيه "القلق البالغ" لدى الاتحاد الأوروبي بشأن الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط، تواجه دول رابطة أسيان مخاوف أمنية كبرى أيضا.

وكتب بوريل: "تزداد التوترات الكبرى، من بحر الصين الجنوبي، إلى مضيق تايوان وشبه الجزيرة الكورية والبحر الأحمر. نواجه خطر العودة إلى عالم تكون فيه القوة هي الحق".

وأضاف بوريل: "لا ننسى الصورة الأكبر: مركز جاذبية الاقتصاد العالمي تحول إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ".