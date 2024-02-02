 توافد الرحلات وانتشار حقائب السفر.. إقبال كثيف على معرض الكتاب في يومه التاسع - بوابة الشروق
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توافد الرحلات وانتشار حقائب السفر.. إقبال كثيف على معرض الكتاب في يومه التاسع

محمود عماد
نشر في: الجمعة 2 فبراير 2024 - 10:59 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 فبراير 2024 - 10:59 ص

استمر معرض القاهرة الدولي للكتاب في استقبال زواره لليوم التاسع علي التوالي وسط إقبال كثيف للقراء، ورحلات متنوعة، وتواجد أمني مكثف لتسهيل دخول القراء، وتواجد لجميع الفئات العمرية، وتواجد لحقائب السفر.

يذكر أن الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب المقامة بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، قد افتتحها رسميا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة يوم الأربعاء الماضي 24 يناير، واستقبل المعرض زواره الخميس 25 يناير، وسط إقبال ملحوظ من الجماهير.

تأتي هذه الدورة تحت شعار: "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، كما تم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن "شخصية المعرض"، واسم الكاتب يعقوب الشاروني "شخصية معرض كتاب الطفل".

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