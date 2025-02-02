اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، صيادًا لبنانيًّا عند نقطة رأس الناقورة في جنوب لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إنه تم اعتقال صياد لبناني من قبل زورق تابع لإسرائيل عند نقطة رأس الناقورة، حيث كان وشقيقه يقومان بعمل الصيد البحري وتركت شقيقه.

وأضافت أن جيش الاحتلال ألقى عبر طائرة درون، قنبلتين صوتيتين عند مدخل بلدة يارون بالقرب من الجيش والأهالي المجتمعين عند مدخل البلدة.

ولفتت إلى فتح كل الطرقات من واديي الحجير والسلوقي في مسيرات العودة للأحد الثاني، حيث توافد المواطنون منذ الصباح الباكر إلى المدخل الغربي لميس الجبل وحولا مطالبين بالدخول إليهما بمواكبة الجيش.

كما توافد أهالي كفركلا إلى الممر الفاصل بينها وبين ديرميماس للمطالبة بالدخول إليها رغم أن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيراً كبيراً في كفركلا لأكثر من 10 منازل.

وطبقا للوكالة، خرج جيش الاحتلال من عيترون ودخل الجيش اللبناني إليها "ثم تبعه الأهالي ووصلوا إلى مختلف الأحياء رغم أن القوات الإسرائيلية ما زالت في أطرافها.

وباشرت جرافات الجيش اللبناني بفتح الطرقات في البلدة، بينما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على يارون وأهلها المحتشدين للوصول إلى بلدتهم لمنعهم من العودة، وألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية على الأهالي لكنهم تشبثوا بمواقفهم للدخول إلى بلدتهم.

ووصلت مسيرات من الأهالي إلى مارون الراس في مواجهة جيش الاحتلال وافترش الأهالي الأرض قرب الجيش اللبناني، ورفعوا الأعلام على الأشجار، ما دفع القوات الإسرائيلية إلى إطلاق النار في الهواء.

كما تجمّع عدد من أهالي العديسة على مدخل البلدة، وتعرضوا لإطلاق نار من القوات الإسرائيلية بعدما كانت أحرقت عدداً من المنازل في العديسة ورب ثلاثين، وترافق ذلك مع تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق النبطية، وفق شبكة العربية.

وبدأ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 2 نوفمبر الماضي، ووافقت الحكومة اللبنانية على استمرار العمل بموجب الاتفاق حتى 18 فبراير المقبل.