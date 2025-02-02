حماس تطالب الصليب الأحمر بتكثيف متابعة أوضاع الأسرى الفلسطينيين وضمان احترام حقوقهم

قالت حركة حماس، إن ما يتعرّض له الأسرى الفلسطينيون من تنكيل وتعذيب جسدي ونفسي، وإهمال طبي وتجويع وتعطيش يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان.

وأضافت في بيان، اليوم الأحد، أن الشهادات المروّعة للأسرى المحرَّرين وتأكيد تعرّضهم للتنكيل والضرب قبل أيام من موعد الإفراج وحتى الساعة الأخيرة من إطلاق سراحهم، وما يلقاه الأسرى في سجون الاحتلال من صنوف تعذيب جسدي ونفسي، وإهمال طبي وتجويع وتعطيش وحرمان من الأدوية؛ يشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان.

وأوضحت حماس، أن جرائم التعذيب هذه تشكل انتهاكا وحشيا للقوانين الدولية الخاصة بالأسرى ترتكبه حكومة الاحتلال بشكل ممنهج.

وتابعت: «ما نقله الإعلام العبري عن تأكيد موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن المعاملة غير الإنسانية التي يواجهها الأسرى المُفرَج عنهم على يد جنود الاحتلال ومصلحة السجون الصهيونية يستدعي من المنظمة الدولية تكثيف جهودها في متابعة أوضاع الأسرى الفلسطينيين، ونقل تقاريرها إلى الجهات الدولية المعنية، والعمل على ضمان احترام حقوقهم وفقًا للقانون الدولي الإنساني، وبما يتماشى مع اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية».

ولفتت حماس، إلى أن هذه الجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب والأسرى الفلسطينيين في السجون، والتي تؤكّد طبيعة هذا الاحتلال عن القوانين الدولية وقيم الإنسانية؛ لن تزيد الفلسطينيين إلا إصرارًا على المضي في طريق المقاومة حتى إزالة الاحتلال عن أرضهم ومقدساتهم وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قد أعربت السبت، عن غضبها إزاء الطريقة التي تعاملت بها إسرائيل مع أسرى فلسطينيين خلال إطلاق سراحهم السبت، حيث كانوا مكبلين بالأصفاد وفي وضع مؤلم.

ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية في نسختها الإنجليزية عن مصدر أمني لم تسمه قوله: «أعرب الصليب الأحمر عن غضبه من الطريقة التي تعاملت بها مصلحة السجون الإسرائيلية مع السجناء الأمنيين خلال إطلاق سراحهم من سجن كتسيعوت (النقب الصحراوي) اليوم».

وأضاف المصدر أن كان أكثر ما أثار غضب المنظمة الأممية هو اقتياد الأسرى الفلسطينيين بعد رفع أيديهم المكبلة بالأصفاد خلف رؤوسهم وهو وضع مؤلم.

يذكر أنه يتم حاليًّا تفنيذ دفعات من تبادل الأسرى ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

وفور تنفيذ عمليات الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، سرعان ما يتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج بسبب حالاتهم الصحية السيئة جراء ما تعرضوا له في سجون الاحتلال.