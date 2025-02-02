تعطل نظام مراسلة الطيارين في الولايات المتحدة وتوقعات بتداعيات على الرحلات

قال وزير النقل الأمريكي شون دافي، إن نظام مراسلة رئيسيا للطيارين في الولايات المتحدة تعرض لعطل مؤقت قد يتسبب في تأخير رحلات جوية اليوم الأحد.

وذكر دافي عبر منصة إكس أن إدارة الطيران الاتحادية تعمل على إعادة تشغيل نظام إشعار المهام الجوية (نوتام)، وفق وكالة رويترز.

وأضاف: "لا يوجد في الوقت الراهن أي تأثير على نظام المجال الجوي الوطني نظرا لوجود نظام احتياطي قيد التشغيل... خصصت إدارة الطيران الاتحادية خطا ساخنا للتواصل مع الجهات المعنية بقطاع الطيران، وسترسل تحديثات حول حالة النظام كل 30 دقيقة".

وأشار إلى أنه على المسافرين التواصل مع شركات الطيران التي حجزوا من خلالها مقاعدهم للتأكد من وضع الرحلات الجوية اليوم الأحد، لكنه تابع: "قد يكون هناك بعض التأخيرات المتبقية (صباح الأحد)".

يُشار إلى أنه في يناير 2023، تسبب تعطل نظام ‭‭‭‭‬‬‬إشعار المهام الجوية في أول توقف كامل للرحلات الجوية في الولايات المتحدة منذ عام 2001 مما أدى وقتها إلى إيقاف أكثر من 11 ألف رحلة جوية.

ويوفر نظام نوتام للطيارين وأطقم الطيران وغيرهم من مستخدمي المجال الجوي الأمريكي إشعارات أمان بالغة الأهمية.

وقد تشمل الإشعارات ما يتعلق مثلا بإطفاء أضواء ممرات الطائرات في مدارج المطارات، أو وجود أنشطة للمظليين في منطقة قريبة أو إغلاق مدرج محدد بسبب أعمال إنشاء.