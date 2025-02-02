قيادي لدى حماس: ستكون لنا مواقف مختلفة إذا تلاعب الاحتلال

قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة «حماس» طاهر النونو، إن بنيامين نتنياهو، اشتهر بأنه الأكذب بين كل رؤساء الوزراء الذين حكموا تل أبيب.

وأضاف خال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن «الوقت حان لوقف إسرائيل عند حدها، كي لا تكون فوق القانون ولا تلتزم بالتزاماتها».

ولفت إلى أن مفاوضات المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار لم تبدأ بعد، مضيفًا عن موقف الحركة: «نحن ملتزمون ما التزم الاحتلال الإسرائيلي، وإذا أراد أن يتلاعب هنا أو هناك ستكون لنا مواقف مختلفة».

وأوضح أن «الحركة تجري استشارات طبيعية في العاصمة القطرية الدوحة، لمتابعة مجريات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وسبل إنجاح المرحلة الأولى».

وأكد أن «هناك حركة دبلوماسية نشطة مع الجميع؛ لاستكمال المضي في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن».

ونوه أن ما يحدث من تفجيرات إسرائيلية لمنازل جنين يثبت وجود مخططات تهجير للشعب الفلسطيني وقتله، وتدمير البنية التحتية، ودفع الشعب للرحيل عن أرضه.

وثمن الموقف المصري الأصيل لمنع التهجير، معقبًا: «هذه مصر التي نعرفها، وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني في كل المحطات؛ وقفت معنا في المفاوضات الشاقة، وتقف معنا في إدخال المساعدات، ورفض التهجير وتصفية القضية على كل المستويات».