رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية يسحب منتجات الكحول الأمريكية من المتاجر ردا على الرسوم الجمركية

قالت أكبر مقاطعة في كندا إنها ستسحب المنتجات الأمريكية من متاجر الخمور التي تديرها الحكومة كجزء من ردها على الرسوم الجمركية، التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 25% على الواردات الكندية.

وقال رئيس وزراء المقاطعة دوج فورد في بيان اليوم الأحد، إن منافذ البيع بالتجزئة في مجلس مراقبة الخمور في أونتاريو، ستسحب المنتجات الأمريكية من أرفف المتاجر بعد غد الثلاثاء، وهو اليوم الذي تدخل فيه الرسوم الأمريكية حيز التنفيذ.

وأضاف أن مجلس مراقبة الخمور في أونتاريو، وهو تاجر الجملة الوحيد للكحول في المقاطعة ويبيع كميات من النبيذ الأمريكي والجعة تبلغ قيمتها نحو مليار دولار كندي (688 مليون دولار) سنويا، سيحذف المنتجات من قائمة المعروض لديها. ولا يمكن للمطاعم إعادة تخزين هذه المنتجات، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ويأتي بيان فورد بعد خطوة مماثلة اتخذها ديفيد إيبي، رئيس وزراء مقاطعة كولومبيا البريطانية، الذي وجه موزع الخمور المملوك للمقاطعة بإزالة بعض العلامات التجارية للكحول المصنعة في ولايات أمريكية يقودها الجمهوريون من أرفف متاجر البيع بالتجزئة والتوقف عن شراء المزيد منها.