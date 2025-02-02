اختيار إيال زامير رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي خلفا لهاليفي

أعلنت الحكومة الإسرائيلية يوم السبت اختيار إيال زامير ليصبح رئيسا جديدا لأركان الجيش الإسرائيلي ليحل محل هيرتسي هاليفي الذي استقال في الآونة الأخيرة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو اتخذ قرار تعيين زامير بالتشاور مع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

ويبلغ زامير من العمر 59 عاما، وكان يشغل سابقا منصب المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية. وكان له دور بارز في بيع نظام الدفاع الصاروخي "آرو 3" إلى ألمانيا.

واستقال هاليفي بعد أكثر من 15 شهرا من اندلاع الحرب في غزة، مشيرا إلى فشل الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 كسبب للاستقالة. وستدخل استقالته حيز التنفيذ في 6 مارس المقبل.

وكان قد استقال العديد من قادة الجيش الإسرائيلي بعد هجوم 7 أكتوبر.