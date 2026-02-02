وزير الدفاع الألماني يفتتح مركزا للابتكار تابعا للجيش في جنوب البلاد

شدّد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، على ضرورة توفر المرونة التقنية والاستعداد للابتكار لدى الجيش الألماني.

وخلال افتتاح مركز للابتكار تابع للجيش الألماني في منطقة إردينج بالقرب من مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا، قال بيستوريوس اليوم الاثنين إن "الابتكار ليس من قبيل الكماليات بالنسبة للجيش الألماني، بل هو مفتاح النجاح"، مشيرا إلى أن تكنولوجيا الطائرات المسيّرة، على سبيل المثال، تتغير حاليًا خلال أسابيع قليلة في سياق الحرب في أوكرانيا.

وأوضح الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن المركز الجديد يُعد خطوة أولى على طريق جديد، بعيدًا عن أساليب الشراء التقليدية.

ورأى بيستوريوس أن وجود المركز في المنطقة الحضرية (بالقرب من ميونخ) سيتيح إمكانية الربط الشبكي مع الجامعات والشركات والشركات الناشئة.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي سيلعب دورًا حاسمًا في أي حالة دفاع محتملة، مضيفًا أن عدد الضحايا من البشر يمكن تقليله "إذا أرسلنا التكنولوجيا أولًا".

كما أكد أن قطاع الصناعات الدفاعية يُعد ذا أهمية حاسمة أيضًا لألمانيا كموقع صناعي.

وقال إنه يؤمن بمستقبل صناعة السيارات الألمانية، وكذلك بأهمية ومستقبل صناعة التسليح الألمانية، وأردف: "كلاهما سيكون حاسما بالنسبة لنا خلال الخمسة عشر عاما القادمة، ليس فقط لنجاحنا الاقتصادي، بل وأيضا لمكانتنا في السياسة الأمنية والخارجية كدولة ألمانيا ".