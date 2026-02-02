وزير الإعلام السعودي يطلق 12 مبادرة لدى افتتاح منتدى الإعلام بالرياض

أطلق وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، اليوم الاثنين، 12 مبادرة إعلامية خلال افتتاحه أعمال النسخة الخامسة من المنتدى السعودي للإعلام 2026 في الرياض، والذي يستمر لمدة 3 أيام، تحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل".

وأعلن الدوسري، خلال كلمته لدى افتتاح المنتدى، الذي يعقد تحت رعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز، إطلاق 12 مبادرة إعلامية، من أبرزها: معسكر الابتكار الإعلامي "سعودي مب"، و"المذيع الافتراضي"، ومبادرتي "تمكين"، و"نمو" لدعم الأفكار الريادية، وتحويل الأفكار الإعلامية إلى نماذج عمل مستدامة.

وأعلن الدوسري، إصدار وثيقة مبادئ الذكاء الاصطناعي في الإعلام بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) لترسيخ مبدأ الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة، إلى جانب إطلاق أكثر من 30 عملا وثائقيا وسينمائيا ضمن مبادرة "كنوز" هذا العام تجسد موروث ومستقبل المملكة.

يذكر أن المنتدى في نسخة هذا العام يأتي بمشاركة أكثر من 300 إعلامي وخبير وأكاديمي ومتخصص من داخل المملكة وخارجها.