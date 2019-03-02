شهد إصدار سندات الحزام والطريق في السوق الصينية نشاطا بعد إطلاق الصين برنامجا تجريبيا لدعم المبادرة المعنية.

ووفقا لبيانات من لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية،أصدرت 11 شركة سندات مجمعة بقيمة 5ر23 مليار يوان (3.5 مليار دولار أمريكي)، منذ إطلاق هذه القناة التمويلية الجديدة العام الماضي،حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا).

وفي مطلع العام الماضي، أعطت الصين الضوء الأخضر لشركات محلية وخارجية، وكذا مؤسسات مدعومة حكوميا في دول على طول الحزام والطريق، لإصدار مثل هذه السندات عبر بورصتي شانغهاي وشنتشن.

وتهدف مبادرة الحزام والطريق، التي أطلقتها الصين في عام 2013، إلى بناء شبكات للتجارة والبنية التحتية تربط آسيا مع أوروبا وأفريقيا، استنادا إلى الطرق التجارية البرية والبحرية القديمة.

من جهة أخرى، بلغ إجمالي استثمارات الأصول الثابتة في قطاع النقل بالصين 2ر3 تريليون يوان (حوالي 478.9 مليار دولار أمريكي) العام الماضي، بحسب وزارة النقل.

ووفقا للوزارة ، بلغ حجم استثمارات الأصول الثابتة بقطاع السكك الحديدية حوالي 800 مليار يوان، وفي قطاع الطرق والمجاري المائية 2.3 تريليون يوان، وفي قطاع الطيران المدني 80 مليار يوان.