«ريان إير» تنقل قطع غيار من بريطانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي قبل «بريكست»

تتخذ شركة "ريان إير"، أكبر شركة للطيران منخفض التكلفة في أوروبا إجراءات احتزازية تحسبا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بدون اتفاق، حيث تنقل قطع الغيار الخاصة بها من وحدة التخزين المركزية في بريطانيا إلى مواقع أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وقال كارستن موهلينفيلد، مدير الصيانة والهندسة في ريان إير لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن خروج بريطانيا غير المنظم من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يجعل نقل قطع الغيار صعبا بسبب قيود الجمارك، على سبيل المثال.

وأضاف موهلينفيلد "نشعر بالقلق من أن نقل قطع الغيار إلى المطارات قد يستغرق وقتا أطول، بينما نحن بحاجة إليها سريعا من مركز التخزين المركزي في ستانستيد"، في إشارة إلى مطار بلندن .

يذكر أن رئيس ريان إير، مايكل او ليري، من المنتقدين صراحة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، رغم أنه يقول إن شركته الأيرلندية، المسجلة في الاتحاد الأوروبي وليس في بريطانيا، لن تتضرر كثيرا مثل بعض الشركات البريطانية.