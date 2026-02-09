كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم التبادل التجارى بين مصر والإمارات ارتفع بنسبة 61.7 %ليصل إلى 9.7 مليار دولار خلال عام 2025 مقابل 6 مليار دولار خلال عام 2024.

يأتى ذلك حرصًا من الجهاز على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يتوجه اليوم إلى الإمارات العربية المتحدة، في إطار ترسيخ العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات في مختلف المجالات وتعزيز التشاور والتنسيق بشأن القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

بحسب الإحصاء، سجل حجم الصادرات المصرية إلى الإمارات 7 مليارات دولار خلال عام 2025 مقابل 3.3 مليار دولار خلال عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 112.1%، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من الإمارات 2.7 مليار دولار خلال عام 2025 مقابل 2.7 مليار دولار خلال عام 2024.

وجاء لؤلؤ وأحجار كريمة وحلى فى مقدمة أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الإمارات خلال عام 2025 بقيمة 5.8 مليار دولار، يليها آلات وأجهزة كهربائية وآلية بقيمة 276.4 مليون دولار، وخضروات وفواكه بقيمة 181.8 مليون دولار، ومحضرات غذائية بقيمة 112.7مليون دولار، وسيارات وجرارات ودراجات بقيمة 45 مليون دولار .

يشار إلى أن لؤلؤ وأحجار كريمة وحلى فى مقدمة أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الإمارات خلال عام 2025 بقيمة 852 مليون دولار، يليه نحاس ومصنوعاته بقيمة 477.6 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 368.6 مليون دولار، ووقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها 256.7 مليون دولار، وورق ومصنوعات من عجائن الورق 101.7 مليون دولار .

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3.6 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025 مقابل 1.8 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024 بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر 44 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025 مقابل 31.6 مليون دولار خلال العام المالى2023/ 2024 .

وبلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر 4.7 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025 مقابل 38.9 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2024، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الإمارات 1.8 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025 مقابل 1.4 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2024 .

وسجل عدد سكان مصر 108.6 مليون نسمة في فبراير 2026، بينما سجل عدد سكان الإمارات 11.5 مليون نسمة خلال نفس الفترة .

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بالإمارات طبقــاً لتقديرات البعثة 1.3 مليون مصري حتى نهاية عام 2024 .