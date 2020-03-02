وزيرة التضامن ومحافظ بني سويف يتفقدان محطة تجميع وتسويق الألبان بقرية إبشنا

زارت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مشروع تجميع وتسويق الألبان بالجمعية الزراعية بقرية إبشنا مركز بني سويف، الذي يهدف إلى التمكين الاقتصادي لصغار منتجي الألبان وتحسين سلالات الماشية المنتجة للألبان، بجانب توفير الرعاية البيطرية للماشية بمناطق تجميع الألبان.

وتفقدت الوزيرة والمحافظ محطة التجميع الرئيسية بإبشنا، التي تستقبل 9 أطنان من الألبان يوميا وتتعامل مع 550 موردا، ويتبعها 4 نقاط تجميع واحدة منها نقطة في إبشنا و3 نقاط بقرية بليفيا، وتحوي كل نقطة تانك سعة 2 طن.

كما استمعت الوزيرة والمحافظ لعرض موجز عن المشروع، الذي بدأت نواته الأولى في 2010 بقرية الحلابية بالتعاون مع هيئة كير الدولية، حيث يتكون من 5 محطات ويعمل به 65 عاملا وعاملة، عبارة عن 5 محطات فرعية للتجميع بقرى: (اقفهص، والحلابية، وإبشنا، وبني ماضي، وباروط)، فيما يجري العمل حاليا على إقامة محطات تحت التشغيل بقرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف، وتبلغ الكمية التي يتم توريدها إلى المحطات الخمس 22 طنا، يقوم بتوريدها 1050 موردا.

ومن ناحيتها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تتبنى خطة لدعم صغار المربين والمنتجين بالقرية المصرية، وذلك من خلال توفير الدعم الفني والمادي بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المانحة المحلية والدولية، متابعة أن مركز تجميع إبشنا من النماذج الناجحة التي تستحق مزيدا من الدعم، وذلك ما ستحاول الوزارة توفيره بالتنسيق مع المحافظة وهيئة كير الدولي.

وأشار المحافظ إلى أهمية التوسع في مثل تلك المشروعات التي تعظم من سلاسل القيمة المضافة للمنتجات الريفية، حيث يعود ذلك بالإيجاب على مستوى معيشة الأسرة القروية من خلال توفير فرص العمل والعائد المادي المناسب العائد على منتجي الألبان، مؤكدا أن الاعتماد على المكون المحلي لتعظيم القيمة المضافة ودعم الأسر وصغار المنتجين والمصنعين في القرية يعتبر ركيزة أساسية ضمن الاستراتيجية التنموية للمحافظة.