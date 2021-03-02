رئيس البنك المركزي التشيلي: التعافي الاقتصادي متباين

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قال ماريو مارسيل رئيس البنك المركزي التشيلي خلال مؤتمر عبر الإنترنت اليوم الاثنين، إن قطاعي الخدمات والتشييد متعثران في حين يحقق قطاع التجارة نموا أقوى.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مارسيل القول إن هناك تباينا في أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة إلى جانب احتمالات حدوث تقدم وانتكاسات للاقتصاد بسبب القيود المفروضة لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار رئيس البنك المركزي إلى أن قراءة مؤشر النشاط الاقتصادي لتشيلي خلال يناير الماضي كانت أقل من التوقعات.

كانت السلطات في تشيلي قد شددت الإجراءات والقيود الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال يناير الماضي.

وقال مارسيل إن هناك تحديات عديدة في المرحلة الراهنة من التعافي الاقتصادي.

ويتوقع رئيس البنك المركزي نمو الاقتصاد التشيلي خلال العام الحالي مدفوعا بالاستهلاك في ظل مستويات السيولة لدى الأسر في حين سيحتاج الاستثمار إلى بعض الوقت لكي يتعافى. لذلك فإن خطة الحكومة للاستثمار في مشروعات البنية التحتية تعتبر حيوية في هذه المرحلة من أجل تعافي الاقتصاد.