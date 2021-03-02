محمد إمام ينشر البوستر الرسمي لمسلسله الرمضاني الجديد النمر

كشف الفنان محمد إمام، عن البوستر الرسمي لمسلسله الرمضاني الجديد "النمر".

ونشر إمام، عبر حسابه على إنستجرام، البوستر الذي احتلت صورته منفردا، وهو ملثم ويرتدي ملابس سوداء، ويحمل حقيبة مليئة بالذهب، وبجواره دراجة بخارية، وعلق: "توكلنا على الله مسلسل النمر، رمضان 2021، إن شاء الله".

تدور أحداث مسلسل "النمر" حول تجارة وصناعة الذهب فى الصاغة، والصراعات التى يدخل فيها كبار تجار الصاغة طمعًا من كل شخص فيهم بأن يظل الأول والأكبر فى سوق الصاغة طول الوقت ولا ينافسه أحد، ويلعب محمد إمام دور شاب صعيدي يأتى إلى القاهرة، ويعمل فى حى الصاغة ومع مرور الأحداث تربطه علاقة حب بابنة صاحب المحل الذي يعمل فيه، ولكن يحبها شخص أخر من ولاد كبار تجار المنطقة، وتحدث مشاجرة بينهما وتتصاعد الأحداث.

المسلسل تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، ويشارك في البطولة كل من هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد وأحمد خالد صالح، وعلاء مرسى.