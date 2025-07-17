ارتفاع طفيف لأسعار الذهب العالمي مع استمرار حالة عدم اليقين التجارية

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ارتفعت أسعار الذهب بنسبة بسيطة خلال تعاملات أمس الأربعاء، في ظل حالة الغموض التجاري السائدة على خلفية بيانات التضخم الأمريكية.

وارتفع سعر الذهب في بورصة كومكس، تسليم الشهر الحالي بمقدار 70ر22 دولارًا أي بنسبة 68ر0% إلى 503352 دولارًا للأوقية.

وارتفع سعر الفضة تسليم الشهر الحالي بمقدار 90ر1 سنتًا أي بنسبة 05ر0% إلى 853ر37 دولارًا للأوقية.

وفيما يتعلق بالبيانات، أفادت وزارة العمل الأمريكية بأن مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) للطلب النهائي لم يتغير خلال يونيو، مقارنة بالشهر السابق، بعد ارتفاعه بنسبة 3ر0% في مايو وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع أسعار الجملة بنسبة 2ر0%، بعد ارتفاعها بنسبة 1ر0% خلال مايو وفقا للبيانات الأولية.

كما أشار تقرير الوزارة إلى ارتفاع أسعار الجملة خلال يونيو بنسبة 3ر2% سنويا، مقابل 7ر2% خلال مايو وفقا للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع الأسعار بنسبة 5ر2% سنويا مقابل 6ر2% خلال مايو وفقا للبيانات الأولية.

وأظهر التقرير الشهري لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي ارتفاع الناتج الصناعي في الولايات المتحدة الشهر الماضي بأكثر من التوقعات، وذكر مجلس الاحتياط أن الناتج الصناعي ارتفع بنسبة 3ر0% خلال يونيو/حزيران بعد استقراره خلال مايو وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون توقعوا ارتفاع الناتج الصناعي بنسبة 1ر0% بعد تراجعه بنسبة 2ر0% خلال مايو وفقا للبيانات الأولية.

وجاء معدل النمو الذي تجاوز التوقعات، مع ارتفاع ناتج قطاع المرافق بنسبة 8ر2% خلال يونيو، بعد تراجعه بنسبة 5ر2% خلال مايو/أيار.

من ناحية أخرى ذكر مجلس الذهب العالمي، أن أسعار المعدن الأصفر ارتفعت ه بنسبة 26% خلال النصف الأول من العام مدعوما بضعف الدولار وتوقع انخفاض أسعار الفائدة في الاقتصادات الرئيسية، واستمرار مشتريات البنوك المركزية للذهب.

ويرجح المجلس، ارتفاع الذهب بنسبة إضافية تبلغ 5% خلال النصف الثاني من العام مقارنة مستوياته الحالية لتصل الزيادة التراكمية إلى 30% سنويا، في حين قد يؤدي تزايد ضغوط الركود التضخمي وتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى ارتفاعه بنسبة تصل إلى 40% بنهاية العام.