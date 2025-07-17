 تراجع كبير لسهم شركة تجارة إلكترونية مدعومة من أكبر أبناء ترامب في أول أيام تداوله - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تراجع كبير لسهم شركة تجارة إلكترونية مدعومة من أكبر أبناء ترامب في أول أيام تداوله

نيويورك- د ب أ
نشر في: الخميس 17 يوليه 2025 - 9:06 ص | آخر تحديث: الخميس 17 يوليه 2025 - 9:06 ص

تراجع سهم شركة تجارة الأسلحة النارية عبر الإنترنت "جراب أيه.جن"، المدعومة من أكبر أبناء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنحو 24% في أول أيام تداوله ببورصة نيويورك للأوراق المالية أمس الأربعاء.

وتم طرح سهم الشركة للتداول من خلال صفقة اندماج مع شركة استحواذ ذات غرض خاص وبدأ تداوله أمس في بورصة نيويورك.

يذكر أن دونالد ترامب الابن، الذي يعتقد أنه يملك حوالي 1% من أسهم الشركة، وفقًا لنشرة يونيو، افتتح التداول في البورصة وسط هتافات "يو.إس.أيه". وبناءً على سعر إغلاق أمس، تبلغ قيمة حصته الآن حوالي 4 ملايين دولار.

ويشغل ترامب الابن، أيضا مقعدا في مجلس إدارة جراب أيه.جن من خلال شركة الاستثمار كابيتال 1789.

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