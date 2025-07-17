روسيا تعترض وتدمر 122 طائرة درون أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 122 طائرة بدون طيار أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مقاطعات عدة.

وذكرت وزارة الدفاع، في بيان: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:30 بتوقيت موسكو يوم 16 يوليو حتى الساعة 7:00 بتوقيت موسكو يوم 17 يوليو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة ودمرت 122 طائرة بدون طيار أوكرانية"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، أنه "تم تدمير 43 طائرة بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و38 طائرة بدون طيار فوق أراضي مقاطعة كورسك، و10 طائرات بدون طيار فوق أراضي مقاطعة أوريول، و6 طائرات بدون طيار فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، و6 طائرات بدون طيار فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و5 طائرات بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلجورود".

وتابع البيان انه تم كذلك اعتراض وتدمير "3 طائرات بدون فوق أراضي مقاطعة موسكو، و3 طائرات بدون فوق أراضي مقاطعة كالوغا، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرتين بدون طيار فوق أراضي مقاطعة لينينجراد، وطائرتين بدون طيار فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، وطائرة بدون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة تولا".

من جانبه، قال حاكم منطقة فورونيج الروسية، ألكسندر جوسيف، إن 3 قاصرين أصيبوا عندما سقط حطام طائرات بدون طيار على مبنى سكني في مدينة فورونيج غربي البلاد، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية.

وأضاف جوسيف، عبر تطبيق "تليجرام"، أن "قوات الدفاع الجوي رصدت ودمرت 5 طائرات مسيرة على الأقل فوق فورونيج وضواحيها"، مضيفا أن 4 شقق على الأقل تضررت.

وقال عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، عبر قناته على تطبيق "تليجرام"، إنه تم اعتراض 3 طائرات بدون طيار متجهة نحو العاصمة موسكو خلال الليل.