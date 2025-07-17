محافظ منطقة واسط بالعراق: 50 شخصا إما توفوا أو أصيبوا إثر حريق هائل في مركز تجاري بمدينة الكوت

نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، عن محافظ منطقة واسط، محمد جميل المياحي، قوله إن 50 شخصا إما لقوا مصرعهم أو أصيبوا في حريق هائل بمركز تجاري في مدينة الكوت بشرق العراق.

وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي النيران تلتهم مبنى مكونا من خمسة طوابق في مدينة الكوت طوال الليل، في حين كانت فرق الإطفاء تحاول السيطرة على الحريق.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة الفيديوهات بشكل مستقل.

ولم يعرف بعد سبب الحريق، لكن محافظ واسط قال: "الجهات المعنية تواصل التحقيق في أسباب الحريق، وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية خلال 48 ساعة، للرأي العام بكل شفافية".

وأضاف "السلطات المحلية باشرت بإقامة دعاوى قضائية ضد صاحب البناية والمول، على خلفية الحادث". وأعلن المحافظ حدادا لمدة ثلاثة أيام.