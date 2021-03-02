ارتفاع الإنفاق على مشروعات التشييد في أمريكا بأكثر من التوقعات

أظهر تقرير شهري صدر اليوم الاثنين ارتفاع الإنفاق على مشروعات التشييد في أمريكا بشكل عام خلال كانون ثان/يناير الماضي بأكثر من التوقعات.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن إنفاق قطاع التشييد ارتفع خلال كانون ثان/يناير الماضي بنسبة 7ر1% شهريا إلى ما يعادل 522ر1 تريليون دولار سنويا، بعد ارتفاعه بنسبة 1ر1% إلى ما يعادل 497ر1 تريليون دولار خلال كانون أول/ديسمبر الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع الإنفاق خلال كانون ثان/يناير الماضي بمعدل 8ر0%.

جاءت الزيادة الأعلى من التوقعات في الإنفاق على مشروعات التشييد في الولايات المتحدة، على خلفية ارتفاع الإنفاق على مشروعات التشييد الخاصة بنسبة 7ر1% إلى ما يعادل 160ر1 تريليون دولار سنويا.

وذكرت وزارة التجارة أن الإنفاق على مشروعات الإسكان ارتفع بنسبة 5ر2% إلى ما يعادل 713 مليار دولار سنويا، في حين ارتفع الإنفاق على المشروعات غير السكنية بنسبة 4ر0% إلى ما يعادل 447 مليار دولار سنويا.

في الوقت نفسه ارتفع الإنفاق على مشروعات التشييد العامة بنسبة 7ر1% إلى ما يعادل 5ر361 مليار دولار سنويا، بما يعكس جزئيا زيادة الإنفاق على مشروعات الطرق السريعة بنسبة 8ر5%.

ومقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ارتفع إجمالي الإنفاق على مشروعات التشييد في الولايات المتحدة خلال كانون ثان/يناير الماضي بنسبة 1%.