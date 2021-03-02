 السفارة الأمريكية بالرياض تدعو الحوثيين إلى الانخراط في العملية الدبلوماسية لإنهاء الصراع - بوابة الشروق
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السفارة الأمريكية بالرياض تدعو الحوثيين إلى الانخراط في العملية الدبلوماسية لإنهاء الصراع

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 1:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 1:55 م

دعت السفارة الأمريكية في العاصمة السعودية، اليوم الثلاثاء، الحوثيين إلى الانخراط في العملية الدبلوماسية لإنهاء الصراع الدائر  في اليمن منذ ست سنوات.

وأدانت السفارة الأمريكية بالرياض في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، الهجوم الذي شنه الحوثيون على مدينة جازان بجنوب غرب المملكة الليلة الماضية، والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.

ودعت السفارة "الحوثيين إلى وقف هجماتهم ضد المدنيين الأبرياء، والانخراط في العملية الدبلوماسية لإنهاء هذا الصراع"، متمنية الشفاء العاجل  للمصابين.

وكان مصدر أمني سعودي أعلن الليلة الماضية إصابة خمسة مدنيين إثر سقوط مقذوف عسكري حوثي بإحدى قرى جازان.

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