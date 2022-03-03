 مباحثات أوكرانية كازاخية تتناول تطورات الغزو الروسي - بوابة الشروق
الخميس 3 مارس 2022 12:21 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد دعوات تنظيم النسل.. برأيك: ما هو عدد الأبناء الملائم للأسرة؟
النتـائـج تصويت

مباحثات أوكرانية كازاخية تتناول تطورات الغزو الروسي

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 2 مارس 2022 - 11:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 مارس 2022 - 11:29 م

بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي، مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت، تطورات الأوضاع في بلاده على وقع الغزو الروسي.

 

وقال زيلنسكي في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنّ المباحثات ناقشت الوضع الأمني الصعب في المنطقة، لافتًا إلى الاتفاق على التعاون في القضايا الإنسانية.

 

وبدأت روسيا فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تراها دفاعًا عن أمنها القومي، بينما أثارت العملية غضبًا أوروبيًّا تم التعبير عنه بإصدار عقوبات صارمة على موسكو، وسط مخاوف دولية من وصول الأمر إلى حرب المدن.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك