حظر تحليق طائرات روسيا في الأجواء الأمريكية اعتبارا من التاسعة مساء بتوقيت واشنطن

أفادت وكالة «رويترز» للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بدخول القرار الأمريكي الخاص بحظر تحليق الطائرات الروسية في الأجواء الأمريكية، حيز التنفيذ، اعتبارًا من التاسعة مساء اليوم، بتوقيت واشنطن.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق من اليوم، أن الولايات المتحدة ستغلق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات الروسية.

وقال بايدن في أول خطاب له لحالة الاتحاد أمام الكونجرس: «أعلن فرض حظر على تحليق الطائرات الروسية فوق الأجواء الأمريكية؛ لننضم بذلك لما قام به حلفاؤنا، وذلك لزيادة الضغط على روسيا».

وفي السياق ذاته، أشار الرئيس الأمريكي إلى أن الصراع المسلح في أوكرانيا «سيجعل روسيا أضعف وبقية العالم أقوى»، لافتا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكثر عزلة من أي وقت مضى.