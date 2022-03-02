انفجاران قويان يهزّان العاصمة الأوكرانية كييف

قالت تقارير إعلامية، إن انفجارين قويين هزّا العاصمة الأوكرانية كييف مساء اليوم الأربعاء، وسط توقعات بتصاعد في وتيرة الهجمات الروسية خلال الساعات المقبلة.

في سياق متصل، أفاد مسؤول أمريكي، بأنّ القوات الروسية أطلقت 450 صاروخًا على أهداف أوكرانية خلال الأيام السبعة الماضية.

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن المسؤول - دون أن تكشف هويته - القول إنّ القوات الروسية أصبحت فيما يبدو "أكثر عدوانية" في استهداف البنية التحتية داخل كييف.

وبدأت روسيا فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تراها دفاعًا عن أمنها القومي، بينما أثارت العملية غضبًا أوروبيًّا تم التعبير عنه بإصدار عقوبات صارمة على موسكو، وسط مخاوف دولية من وصول الأمر إلى حرب المدن.