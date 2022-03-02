وزير الخارجية الأوكراني: نبحث عن طرق عدة لتوسيع العقوبات على روسيا

قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إن روسيا تبحث عن طرق للخروج من العقوبات المفروضة عليها من الغرب، مشيرًا إلى أن كييف على علم بالدول التي تقف إلى جوار موسكو.

وأضاف خلال كلمة له، مساء الأربعاء، أن كييف لا تتعامل مع بريطانيا فقط في ملف العقوبات على روسيا، لافتًا إلى ان بلاده تبحث عن طرق عدة لفرض العقوبات على روسيا.

وأشار إلى أن أوكرانيا تلقت المساعدات الإنسانية وإمدادات المعدات العسكرية بفضل جهود الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والدبلوماسيين، مشيدًا بجهود الرئيس الإسباني في إمداد بلاده بالأسلحة المطلوبة.

ولفت إلى إغلاق 38 دولة مجالها الجوي أمام روسيا الاتحادية، قائلًا إن الجمعية العامة للأمم المتحدة من المقرر أن تتخذ القرار لسحب روسيا قواتها العسكرية من كل الأراضي الأوكرانية الرسمية بما فيها جزيرة القرم ومنطقة دونباس.

وذكر أن بلاده تعمل على توسيع المعارضة ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الشركاء في العالم، متابعًا أنه من المنتظر تصويت معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح القرار السالف ذكره.