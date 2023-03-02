كيف تقي نفسك من نزلات البرد خلال تقلبات الطقس؟

تشهد مصر خلال الأسبوع تقلبات في حالة الطقس، حيث ارتفعت درجة الحرارة لتتخطى الـ 25 درجة مئوية نهارا، رغم عدم انتهاء فصل الشتاء.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر مازالت تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية خلال فترة النهار، مشيرة إلى أن ذروة الارتفاع ستكون يومي الأربعاء والخميس.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن يوم الجمعة سيشهد انخفاضًا تدريجيا في درجات الحرارة، ناصحة المواطنين بعدم تخفيف الملابس، نظرا لانخفاض درجات الحرارة ليلا.

ونتيجة تقلبات حرارة الطقس، يصبح الجسم أكثر عرضة لنزلات البرد، التي تصيب البعض خلال النوم ليلا أو الذهاب للعمل في الصباح الباكر؛ لذا يجيب على المواطنين اتباع هذه النصائح، بحسب موقع "أون هيلث" الأمريكي.

1. غلق منافذ الهواء وقت النوم

النوافذ هي المصدر الأول لدخول الهواء البارد؛ لذا تجنب فتحها خلال النوم ليلا، حتى لا تتعرض للهواء البارد المباشر، لكن يمكنك غلق النوافذ الخارجية مثل الخشب وترك متنفس مفتوح لدخول الهواء (السلك).

2. ارتداء ملابس قطنية أو صوفية خفيفة

في وقت الخروج صباحا أو ليلا حافظ على ارتداء ملابس قطنية تغطي الصدر والظهر والأرداف، أو ارتداء ملابس خريفية (صوفية خفيفة)، حيث يصبح النظام المناعي في الليل أكثر عرضة للاختراق من المؤثرات الخارجية.

3. ابتعد عن المروحة خلال النوم

في أوقات الليل المتأخرة يجب توجيه المروحة بعيدا عن فراش النوم، يكفي أن تتلمس الهواء حول الغرفة بما يحقق درجة حرارة لطيفة، في حال توجيه المروحة على الفراش ستصاب بنزلة برد.

4. قوي مناعتك

يفضل في اوقات تقلبات الطقس أن تمتنع عن الأطعمة والمواد التي تضعف جهازك المناعي، مثل الكحول والسكر المكرر ومنتجات الألبان والأطعمة المصنعة أو الدهنية أو النيئة التي تثبط جهاز المناعة، استبدلها بتناول القرفة، الكركم، الزعتر، والثوم والبصل.

ولأن الطقس يشبه الخريف بدرجة كبيرة، يمكنك تناول كميات أقل من الأطعمة الباردة غير المطبوخة مثل السلطات، واستبدلها بتناول الحساء والخضار المطبوخ.

كما يجب تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C، والزنك مثل القرع والبروكلي والكرنب واللفت، ولحم الضأن والفطر.

5. احم منطقة الرقبة

ارتد وشاحًا أو ملابس ذات لياقة عالية، لحماية الجزء الخلفي للرقبة من التعرض للرياح والبرودة خلال الخروج ليلا أو النوم في مصدر هواء مباشر.

6. اغسل يديك جيدا ونظف أنفك

يساعد غسل يديك لمدة 20 ثانية على الأقل في الحماية من الإصابة بنزلات البرد، وفي حال غسلها متكررة فانها تساعد على منع انتشار العدوى.

ويفضل استخدم الصابون العادي والماء، مع الانتباه في تنظيف ابمسافات بين الأصابع وتحت الأظافر، واشفها جيدا.

كما يساعد تنظيف الممرات الأنفية بوعاء محلول ملحي عدة مرات في الأسبوع على منع مسببات الحساسية والبكتيريا والأوساخ والملوثات الأخرى المحمولة في الهواء نتيجة تقلبات المواسم.

7. تجنب لمس وجهك

في حال خالطت أشخاصا مصابين بالبرد، فيمكن للفيروسات أن تدخل جسمك من خلال المناطق المحيطة بأنفك وفمك وعينيك، لذا من المهم تجنب لمس وجهك إذا تعرضت لشخص مصاب بنزلة برد، خاصة إذا لم تغسل يديك.

8. حافظ على الأسطح المنزلية نظيفة

نظف جميع الأسطح المنزلية بشكل متكرر لإبقائها خالية من الجراثيم، حيث يمكن للفيروسات أن تعيش على الأسطح لعدة ساعات بعد لمسها من شخص مصاب، لذا انتبه إلى المناطق التي تلمسها كثيرًا واستخدم الصابون والماء أو المبيض أو المنظفات المطهرة لمسح مقابض الأبواب ولوحات المفاتيح والهواتف وأجهزة التحكم عن بُعد والمكاتب والألعاب وأسطح العمل ومقابض الصنابير ومقابض الأدراج.