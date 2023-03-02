بلومبرج: الصين وبيلاروس تصدران دعوة غامضة لتحقيق السلام في أوكرانيا

قال الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إنهما يريدان رؤية السلام في أوكرانيا، على الرغم من أنهما تجنبا تقديم تفاصيل حول كيفية إنهاء الحرب المستمرة منذ عام.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان مشترك اليوم الخميس إن الرئيسين "أعربا عن قلقهما العميق إزاء إطالة أمد النزاع المسلح الإقليمي ويتطلعان إلى استعادة السلام في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن لتجنب تصعيد الأزمة"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت الوزارة أن "الجانبين مستعدان لبذل جهود لاستعادة السلام الإقليمي"، دون تقديم تفاصيل.

وقالت وسائل إعلام رسمية صينية في وقت سابق إن شي اجتمع مع لوكاشينكو، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين الأربعاء لعقد مناقشات تجري مراقبتها عن كثب بحثا عن مؤشرات على أن الصين توسع التنسيق مع موسكو ومؤيديها في مواجهتهم مع الغرب.

وطرحت الصين الأسبوع الماضي مبادرة سلام من 12 نقطة بشأن أوكرانيا سرعان ما رفضها حلفاء كييف ، معتبرين أنها ستمنح أفضلية لموسكو إلى حد كبير إذا تم تفعيلها. ودافعت الصين مرارا عن منطق بوتين للغزو ، وتجنبت الإشارة إلى القتال على أنه "حرب". كما لم تظهر هذه الكلمة في البيان الأخير لوزارة الخارجية.

وسمح لوكاشينكو للقوات الروسية بالتجمع في بلاده قبل مهاجمة أوكرانيا المجاورة، ولا يزال أحد أقرب حلفاء بوتين.