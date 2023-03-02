 إضراب عام في أريحا والأغوار حدادا على استشهاد شاب برصاص الاحتلال بمخيم عقبة جبر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إضراب عام في أريحا والأغوار حدادا على استشهاد شاب برصاص الاحتلال بمخيم عقبة جبر

أ ش أ
نشر في: الخميس 2 مارس 2023 - 10:47 ص | آخر تحديث: الخميس 2 مارس 2023 - 10:47 ص

 

عمّ الإضراب الشامل، اليوم الخميس، مُحافظة أريحا والأغوار، حدادًا على روح الشهيد محمود جمال حسن حمدان (22 عاما)، الذي ارتقى خلال عدوان الاحتلال على مخيم "عقبة جبر" أمس.

ومنذ ساعات الصباح، أغلقت المحال التجارية أبوابها في مدينة أريحا وقراها ومخيماتها، فيما عطّلت المدارس والمؤسسات العمل، تلبية لحركة "فتح".

واستُشهد الشاب حمدان، مساء الأربعاء، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال، خلال اقتحام مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، وما زالت قوات الاحتلال تحتجز جثمانه.

يذكر أن عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الجاري، وصل إلى 67 شهيدا، بينهم 4 برصاص المستوطنين، و13 طفلا، وأربعة مسنين.

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