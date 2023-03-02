افتتاح معرض التشكيل بالورق بين التشخيص والتلخيص بـ«نوعية طنطا»

نظمت كلية التربية النوعية بجامعة طنطا، اليوم الخميس، معرضًا للطلاب الفرقة الأولي بالكلية بعنوان "التشكيل بالورق بين التشخيص والتلخيص".

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رانيا الإمام عميد الكلية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نجلاء الحلبي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أكرم نمير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأكد الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أهمية الأنشطة الطلابية لدورها فى تنمية وعي الطلاب وصقل مهاراتهم، موضحاً أن المعرض اليوم ساهم فى إبراز المواهب الفنية لدى الطلاب، وإعدادهم وتأهيلهم لسوق العمل، مشيداً بالأعمال الفنية والتشكيلات المنفذة بالأوراق الملونة والبيضاء المقدمة من الطلاب.

من جانبه، أكد الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الاعمال الفنية المعروضة تعكس الروح الإبداعية لدى الطلاب وقدرتهم على تطويع خامات الورق بشكل فنى رائع، مشيداً بالجهود المبذولة من إدارة الكلية لتدريب الطلاب ورعاية الموهوبين ودعمهم وتشجيعهم.

وأضافت الدكتورة رانيا الإمام أن المعرض اشتمل علي العديد من المشغولات الفنية المتميزة والمبدعة بخامة الورق لطلاب الفرقة الأولي بالكلية، واعتمدت فلسفته على التشكيلات المنفذة بالأوراق الملونة والبيضاء، وتطويع خامة الورق لتعبر عن تشكيلات مجسمة تحمل ملامس وأشكالا.