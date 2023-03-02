 الرئيس الروسي السابق: تزويد الناتو أوكرانيا بمقاتلات دخول في حرب مباشرة مع روسيا - بوابة الشروق
الخميس 2 مارس 2023 11:29 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟

النتـائـج تصويت

الرئيس الروسي السابق: تزويد الناتو أوكرانيا بمقاتلات دخول في حرب مباشرة مع روسيا

(د ب أ)
نشر في: الخميس 2 مارس 2023 - 11:23 م | آخر تحديث: الخميس 2 مارس 2023 - 11:23 م
حذر الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، حلف شمال الأطلسي (الناتو)، من توريد طائرات مقاتلة لأوكرانيا، وإجراء صيانة لها في بولندا، قائلا إن ذلك يعادل الدخول في حرب مباشرة ضد روسيا.

وكتب ميدفيديف، على تطبيق تليجرام اليوم الخميس، إن "كل من يقرر تسليم (أو إصلاح) مثل هذه المعدات أو وسائل الدمار، وكذلك تقديم مرتزقة أجانب ومدربين عسكريين، يجب اعتباره هدفا عسكريا مشروعا".

وأوضح أن ذلك قد يكون الأمر الوحيد الذي يمنع "أصحاب التصرفات الطفولية في الغرب"، من توريد طائرات وأسلحة بعيدة المدى لـ "مدمني المخدرات في كييف".

وأوضح ميدفيديف، الذي يشغل حاليا منصب نائب أمين المجلس الأمني الروسي، إنه لا يتوقع، أن يستمر ذلك لفترة طويلة "بسبب الرغبة الكبيرة في تدمير روسيا".

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك