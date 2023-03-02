الرئيس الروسي السابق: تزويد الناتو أوكرانيا بمقاتلات دخول في حرب مباشرة مع روسيا

حذر الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، حلف شمال الأطلسي (الناتو)، من توريد طائرات مقاتلة لأوكرانيا، وإجراء صيانة لها في بولندا، قائلا إن ذلك يعادل الدخول في حرب مباشرة ضد روسيا.



وكتب ميدفيديف، على تطبيق تليجرام اليوم الخميس، إن "كل من يقرر تسليم (أو إصلاح) مثل هذه المعدات أو وسائل الدمار، وكذلك تقديم مرتزقة أجانب ومدربين عسكريين، يجب اعتباره هدفا عسكريا مشروعا".



وأوضح أن ذلك قد يكون الأمر الوحيد الذي يمنع "أصحاب التصرفات الطفولية في الغرب"، من توريد طائرات وأسلحة بعيدة المدى لـ "مدمني المخدرات في كييف".



وأوضح ميدفيديف، الذي يشغل حاليا منصب نائب أمين المجلس الأمني الروسي، إنه لا يتوقع، أن يستمر ذلك لفترة طويلة "بسبب الرغبة الكبيرة في تدمير روسيا".