هشام حلمي بكر في رسالة صوتية يفوض مرتضى منصور بإجراءات دفن والده ويتجه لمصر

فوض هشام نجل الموسيقار حلمي بكر، المستشار مرتضى منصور، في اتخاذ كل الإجراءات بدفن والده من خلال رسالة صوتية.



وقال فيها: "أنا حاليا في الطائرة متجها إلى مصر، وسامع عمي فتحي عاوز يسرع في إجراءات دفنه، وأؤكد لابد من نقل جثمان والدي ووضعه في الثلاجة لحين وصولي إلى مصر، ولا يُتخذ أي قرار غير الرجوع لي وأنا نجله الوحيد".



ورحل حلمي بكر عن عالمنا مساء أمس الجمعة بعد صراع كبير مع المرض عن عمر ناهز 85 عاما، ويعد حلمى أحد أشهر الموسيقيين والملحنين فى مصر والوطن العربى.



وقدم حلمي بكر العديد من الألحان لكبار المطربين المصريين والعرب، ومنهم ليلى مراد، وردة الجزائرية، نجاة، محمد الحلو، ميادة الحناوى، أصالة، مدحت صالح، على الحجار، ولحن أوبريت الحلم العربى.



وقدم بكر أكثر من 1500 لحن موسيقى مع كبار المطربين والمطربات فى العالم العربى، كما قدم نحو 48 لحنا لمسرحية غنائية أشهرها سيدتى الجميلة، وموسيقى فى الحى الشرقى، وحودايت.