«رحيل إجباري» و«المضروبون في الخلاط» في اليوم الثاني لنوادي المسرح بالغربية

شهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، أمس، ليلة جديدة من ليالي عروض نوادي المسرح بمحافظة الغربية، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وفق البرنامج المعد من وزارة الثقافة.

بدأت فعاليات اليوم الثاني بالعرض المسرحي "رحيل إجباري"، من تأليف وإخرج نومير عدلي وبطولة عدد من مواهب المسرح بقصر ثقافة غزل المحلة، ومن بينهم: نشوى شعلان، عبد الحميد المرسي، سارة حسن، أحمد الصعيدي، وبسنت شميس، وتدور أحداثه حول حلم الثراء السريع الذي يراود الكثير من الأهالي والشباب والأطفال عن طريق الهجرة غير الشرعية، وما يصاحبها من مخاطر كثيرة، قد تنتهي بالموت في ظلمات البحر.

وشهد اليوم الثاني من الفعاليات العرض المسرحي "المضروبون في الخلاط"، والذي تدور أحداثه حول المشكلات التي تواجه الأجيال الجديدة وكم الضغوطات التي تقف في سبيل بناء مستقبلهم، وذلك في إطار من الكوميديا السوداء، تأليف وإخراج محمد الشربيني، ديكور كريم أبو جبل، وبطولة عدد من مواهب قصر ثقافة غزل المحلة، منهم: محمد العطافي، عبد الرحمن صبري، محمد الخولي، آية الشربيني، أحمد الطناحي، علي حجاج، ماريانا فيكتور، وعبد الرحمن حسين.

يذكر أن عروض نوادي المسرح بالغربية تستمر حتى الثلاثاء المقبل، 5 مارس، وتقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وبحضور لجنة مشاهدة الأعمال وتضم كلا من: المخرج محمد حجاج، د. عبد الناصر الجميل، محمد عبد الوارث، وشيماء زايد.