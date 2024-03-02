 كتائب القسام تعلن تفجير واستهداف 4 دبابات إسرائيلية في مدينة غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كتائب القسام تعلن تفجير واستهداف 4 دبابات إسرائيلية في مدينة غزة

هديل هلال
نشر في: السبت 2 مارس 2024 - 7:15 م | آخر تحديث: السبت 2 مارس 2024 - 7:15 م
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة لمقاومة «حماس»، مساء اليوم السبت، تفجير واستهداف 4 دبابات إسرائيلية من نوع «ميركافا» في مدينة غزة.

وأشارت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إلى أن عناصرها تمكنوا من تفجير دبابتين إسرائيليتين من نوع «ميركافا» بعبوات «شواظ» جنوب شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

ولفتت إلى أن عناصرها أكدوا استهداف دبابتين إسرائيليتين من نوع «ميركافا» بقذائف «الياسين 105» جنوب شرق حي الزيتون.

ونوهت في بيان آخر، بأن عناصرها تمكنوا من الاستيلاء على طائرة استطلاع من طراز (Skylark) كانت في مهمة استخباراتية للعدو جنوب حي الزيتون.

وقالت إن عناصرها تمكنوا كذلك من تفجير عبوة مضادة للأفراد «رعدية» في قوة إسرائيلية راجلة جنوب شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

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