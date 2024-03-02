منتج الحياة حلوة: الفيلم يوثق رحلة معاناة مخرجه للعودة إلى غزة

عرض اليوم ضمن فعاليات اليوم الثالت لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة فى دورته الـ25، الفيلم التسجيلي الطويل "الحياة حلوة" للمخرج محمد الجبالي، والذي يشارك ضمن مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، وذلك بقصر ثقافة الإسماعيلية، وعقب الفيلم أقيمت ندوة حضرها منتجه الفلسطيني مهند يعقوبي، وأدارت الندوة الكاتبة والناقدة نورا أنور.

في البداية قال المنتج مهند يعقوبي: "أنتجت للمخرج محمد الجبالي فيلم "الإسعاف" الذي عرض قبل فيلمه الأخير "الحياة حلوة"، وتحدثت معه وقت عرض "الإسعاف"، وكان يشرع في تنفيذ "الحياة حلوة"، وقررنا تقديم هذا العمل ليكون التعاون الثاني بيننا، والذي يوثق رحلة محمد الجبالي على مدار 7 سنوات من المعاناة بسبب عدم قدرته العودة إلى غزة".

وأضاف مهند: "الحياة حلوة، لا يتحدث عن الحرب في غزة بشكل مباشر، ولكنه يناقش رحلة مخرج محمد الجبالي، في الهجرة واستكمال تعليمه وفي نفس الوقت عدم قدرته على العودة إلى غزة بسبب الحرب على فلسطين، كما أن قصة الفيلم تشبه كثيرا معاناة عديد من الشباب الذين يهاجرون إلى الخارج بغض النظر عن هوية البطل إذا كان فلسطيني أو جنسية أخرى".

وأشار إلى أن السبب في توثيق المخرج محمد الجبالي لحياته أو تجربته الشخصية ناتج عن قدرته على السرد والحكي بشكل أكبر عن نفسه، وفي نفس الوقت نوع من التوثيق لرحلته الصعبة.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويعد مهرجان الإسماعيلية واحدا من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة، وانطلقت أولى دوراته عام 1991.