فلسطيني يبيع أحذية مجانا لغير القادرين في غزة: العمارة وقعت مش هنبقى على شوية شباشب

بثت وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مساء اليوم السبت، مقطع فيديو يرصد فلسطيني يبيع الأحذية بأسعار رمزية ويمنحها مجانًا لغير القادرين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



وقرر البائع الفلسطيني تخفيض ثمن الأحذية من 20 شيكل إلى 2 شيكل، قائلًا: «أبو الـ20 بـ2 شيكل براس ماله، بنقول اللي معاه ينقي واللي معهوش ينقي».



وأضاف: «العمارة وقعت مش هنبقى على شوية شباشب، هي لله، أبو الـ20 شيكل بـ2، اللي معاه مصاري ينقي واللي معوش ينقي».





فلسطيني يبيع الأحذية بأسعار رمزية ويمنحها مجانًا لغير القادرين بـ #غزة pic.twitter.com/LlhAcfiksx — Anadolu العربية (@aa_arabic) March 2, 2024



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، حصيلة جديدة لشهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وقال بيان صادر عن صحة غزة، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 30 ألفًا و320 شهيدًا، و71 ألفًا و533 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وأضافت صحة غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب عشر مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة؛ راح ضحيتها 92 شهيدا و156 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأشارت إلى أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.