مهرجان رياضي لـ الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية بسيوة

تشهد واحة سيوة، اليوم السبت، فعاليات المهرجان الرياضي لـ الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية، والذي يستمر حتى غدًا الأحد، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بحضور المهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد للمحافظة، نائبا من المحافظ.

وأوضح الدكتور وليد رفاعي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح، أنه تم استقبال المشاركين بالمهرجان الذي يشارك فيه أكثر من 400 شاب وطليع من أبناء واحة سيوة، وبدأ المهرجان بماراثون المشي من أمام معبد التنبؤات حتى عين كليوباترا، وبعد ذلك تم تقديم عرض تراثي لأبناء واحة سيوة، ومسابقات ثقافية أخرى بمركز شباب سيوة.