الهند: القبض على 3 أشخاص وسط مزاعم باغتصاب جماعي لسائحة إسبانية

ألقت الشرطة الهندية، القبض على 3 أشخاص وسط مزاعم باغتصاب جماعي لسائحة إسبانية في منطقة دومكا بولاية جهارخاند شرقي البلاد.

وأكدت الشرطة، اليوم السبت، القبض على 3 أشخاص على خلفية الواقعة وإطلاق عملية بحث للقبض على المشتبه بهم الآخرون، بحسب وكالة "برس ترست أوف أنديا" الهندية في موقعها الإلكتروني.

ووقع الحادث في كوروماهات في المنطقة التي يوجد بها مركز شرطة هانسديها، التي تبعد نحو 300 كيلومتر عن رانشي عاصمة الولاية، ليلة أمس الجمعة عندما كان يقضي سائحان من إسبانيا الليلة في خيمة مؤقتة.

يشار إلى أن معدل جرائم الاغتصاب مرتفع في الهند رغم تعديل القوانين لردع مثل هذه الجرائم بعد حادثة اغتصاب جماعي عام 2012 في نيودلهي.