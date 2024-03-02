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وكيل رياضة بورسعيد يعلن وصول دراجات المرحلة الخامسة من مبادرة دراجتك صحتك

محسن عشري
نشر في: السبت 2 مارس 2024 - 8:32 م | آخر تحديث: السبت 2 مارس 2024 - 8:32 م

أعلن خالد النحلة وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، عن وصول دراجات المرحلة الخامسة من مبادرة "دراجتك صحتك"، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وأشار "النحلة"، في بيان له اليوم السبت، إلى أن الدراجات الهوائية تعتبر وسيلة انتقال اقتصادية ومصاحبة للبيئة، وتساهم في تحسين اللياقة البدنية لمستخدميها.

يأتي ذلك في إطار التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية، والإدارة العامة للقاعدة الشعبية"، وتسليم عدد من الدراجات التي تم حجزها عن طريق اللينك الذي تم الإعلان عنة طريق الصفحات الرسمية ضمن مبادرة "دراجتك صحتك".

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