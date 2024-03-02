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تقارير: أمريكا بدأت بتنفيذ أول عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية في غزة

واشنطن - د ب أ
نشر في: السبت 2 مارس 2024 - 7:20 م | آخر تحديث: السبت 2 مارس 2024 - 7:20 م
بدأت الولايات المتحدة، اليوم السبت، بتنفيذ أول عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته شبكتا "سي إن إن" و"إن بي سي" نقلا عن مصادر حكومية.

ووفقا للتقارير، أسقطت ثلاث طائرات نقل عسكرية أمريكية 66 طردا تحتوي على عشرات الآلاف من الوجبات في القطاع الساحلي الذي يتعرض لهجوم من إسرائيل.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة عن خطط لإسقاط المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجو لإيصال المواد الغذائية والإمدادات التي تشتد الحاجة إليها إلى السكان المدنيين، قائلا إن المستوى الحالي للمساعدات ليس قريبا من القدر الكافي.

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