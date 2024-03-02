فرنسا: إسرائيل تتحمل مسئولية الوضع الإنساني الكارثي في غزة

قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة «كارثي»، منوهًا أن «الأمر يؤدي إلى أوضاع لا يمكن الدفاع عنها، ولا يمكن تبريرها، ويتحمّل الإسرائيليون مسئوليتها».



وانتقد وزير الخارجية الفرنسي، في مقابلة مع صحيفة «لوموند» الفرنسية، السبت، السلطات الإسرائيلية، معتبراً أنها مسئولة عن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



ونبّه الوزير الفرنسي أن تسهيل عبور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة «لم يحدث»، مشيراً إلى أن «المجاعة في غزة تفاقم الرعب».



وتأتي تصريحات وزير الخارجية الفرنسي بعد المأساة التي وقعت، الخميس، حين قتلت القوات الإسرائيلية 118 فلسطينياً خلال توزيع مساعدات إنسانية في القطاع.



ودعا سيجورنيه، عبر إذاعة «فرانس إنتر»، الجمعة، إلى إجراء تحقيق مستقل لاستبيان ما حصل.



والسبت، رأى أن هناك «طريقا مسدودا بشأن رفح» في جنوب القطاع حيث يتكدّس حوالي مليون ونصف مليون فلسطيني، بحسب الأمم المتحدة، على الحدود المغلقة مع مصر.



وأعاد وزير الخارجية الفرنسي تأكيد أن ذلك سيكون «كارثة إنسانية جديدة، تبذل بلاده قصارى جهدها لتفاديها»، مذكّرا بأن فرنسا تدعو منذ أشهر إلى وقف دائم لإطلاق النار.



كذلك، أشار سيجورنيه إلى أن «الاعتراف بدولة فلسطينية هو عنصر من عملية السلام يجب استخدامه في الوقت المناسب».