الولايات المتحدة تعلن مقتل قائد عسكري بفرع تنظيم القاعدة في سوريا

قالت القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم) يوم السبت إن القوات الأمريكية قتلت قائدا عسكريا بارزا من جماعة "حراس الدين"، أحد فروع تنظيم القاعدة، في شمال غربي سوريا.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان صحفي إن قواتها نفذت "ضربة جوية دقيقة" في 23 فبراير الماضي استهدفت وقتلت "القائد العسكري البارز" لجماعة حراس الدين محمد يوسف ضياء تالاي.

وقال مايكل إريك كوريلا من القيادة المركزية الأمريكية: "كما قلنا سابقا، سنواصل بلا هوادة ملاحقة هؤلاء الإرهابيين من أجل الدفاع عن وطننا، والأفراد الأمريكيين، وحلفائنا، وشركائنا في المنطقة.

وصنفت الولايات المتحدة تنظيم حراس الدين كمنظمة إرهابية في عام 2019.

وأدرج الاتحاد الأوروبي جماعة حراس الدين على قائمة الإرهاب في مايو 2022، قائلا إن المجموعة المرتبطة بالقاعدة في سوريا "كانت متورطة في التخطيط لعمليات إرهابية خارجية".