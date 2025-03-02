كشف الفنان حمادة هلال، عن حبه لزيارة مساجد آل البيت، مشيرا إلى أنه يضطر أحيانا لإخفاء شخصيته لتجنب إثارة القلق داخل المسجد.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «أسرار» المذاع عبر شاشة «النهار» مساء السبت: «أحب أزور آل البيت، لكني أضطر أحيانا أن أخفي شخصيتي حتى لا يحدث أي قلق في المسجد، بلبس كاب وماسك، العام الماضي، وقت تصوير مسلسل المداح في موسم رمضان، كنت في منطقة سيدنا الحسين، وقلت لهم نفسي أروح المسجد دخلت وقضيت أمتع ساعة في حياتي».

وروى واقعة حدثت منذ 10 سنوات مع أحد الدجالين على أعتاب مسجد نفيسة، قائلا: «كنت داخل مسجد السيدة نفيسة، وأنا خارج، لقيت واحد قاعد على العتبة، مسك رجلي ونزلني، قعدت معاه، وقال لي: هتفرج، وأنا بحب أسمع للناس دي كتير».

وتابع: «خرج لي وردة وقال: (دي من تحت عند ستنا) وقال لي جملة خضتني، لأنه عارف إن أي حد داخل يزور عنده مشكلة؛ لكن في النهاية، كل الناس تعلم إن الرازق والمنجي والشافي هو الله».

ونصح الناس بعدم الذهاب إلى مثل هؤلاء الدجالين، قائلًا: «الناس دي بتكون أنت بتكون مجرد صيد لها، بتخليك تتعلق بهم لغاية ما تلاقي نفسك أشركت بالله بدون ما تشعر، التعلق بشخص علشان ينجحك ويوصلك، دي كارثة».

وأبدى رأيه في السحر والأعمال من واقع تجربته في مسلسل «المداح»، قائلا: «أنا شايف إن الأعمال والسحر من مذاكرتنا فيه يمشي بشوية مياه لما تقرأ عليهم الفاتحة أو تدعي ربنا بأي دين، لابنا سيستجاب وينجيك من كل شيء».