الأوقاف الفلسطينية توثق 20 اقتحاما إسرائيليا للمسجد الأقصى خلال فبراير الماضي

وثقت وزارة الأوقاف والشئون الدّينية الفلسطينية، 20 اقتحامًا إسرائيليا للمسجد الأقصى بمدينة القدس، خلال فبراير الماضي، فيما منع جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع الأذان 44 وقتًا، في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأصدرت وزارة الأوقاف الفلسطينية، اليوم الأحد، تقريرًا شهريًا يُوثق الانتهاكات الإسرائيلية بحق أماكن العبادة، قالت فيه إن "الاحتلال اقتحم المسجد الأقصى 20 مرة، ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 44 وقتًا"، بحسب وكالة الأناضول.

وأوضحت الوزارة، أن "الاحتلال والمستوطنين صعَّدوا من اعتداءاتهم على المسجد الأقصى، سواء بعدد الاقتحامات أو بأعداد المقتحمين، تحت مسمّى سياحة وبحراسة مشدّدة من قوّات الاحتلال".

وقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، مساء الجمعة، إن سلطات الاحتلال فرضت طوقا أمنيا مشددا على القدس، بزعم أن ذلك لأغراض أمنية، بينما الهدف الحقيقي هو تقييد وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى.

فيما تفرض دولة الاحتلال خلال شهر رمضان في كل عام، إجراءات للتضييق على وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، في القدس الشرقية المحتلة.

ويعتبر الفلسطينيون تلك التضييقات ضمن إجراءات إسرائيل المكثفة لتهويد القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

وفي الحرم الإبراهيمي، قالت الأوقاف إنه، "إلى جانب منع رفع الأذان، استمرت قوات الاحتلال بالاعتداء على الحرم، وطرد عدد من موظفيه دون سبب في خطوة استفزازية، ومنعتهم من دخول الحرم دون أي سبب، في محاولةٍ لفرض التّقسيم الزّماني والمكاني عليه".