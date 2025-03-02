سقوط 3 عصابات وضبط 87 قطعة سلاح ناري خلال يوم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 87 قطعة سلاح ناري بحوزة 74 متهما، خلال حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية في الـ24 ساعة الماضية.

شملت المضبوطات: "5 بنادق آلية، 18 بندقية خرطوش، طبنجة، 62 فرد محلي، 127 طلقة مختلفة الأعيرة، 5 خزينة متنوعة، 217 قطعة سلاح أبيض".

ونجحت الحملات في ضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 11 متهما ارتكبوا 6 حوادث متنوعة، و331 قضية مخدرات، بإجمالي مضبوطات بلغت 350 كيلو مخدرات، 4123 قرصا مخدرا.

كما تم ضبط 14 متهما هاربا، و10 متهمين بالبلطجة، 334 دراجة نارية مخالفة، و29 ألف مخالفة مرورية.

ونفذت الحملات 73 ألفا و520 حكما قضائيا متنوعا، وفحصت 50 سائق سيارة على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم.

جاء ذلك خلال حملات موسعة نفذتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.