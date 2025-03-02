تبدأ الحلقة الثالثة من مسلسل "الشرنقة" بظهور أحمد داود مع عائلته في المصيف، ثم يتم تكليفه بمهمة جديدة مع أحد رجال الأعمال المشبوهين، حيث يتولى بطريقته الخاصة التخلص من أموالهم الناتجة عن أنشطتهم غير القانونية.

ينتقل بنا إلى عالم أحلام اليقظة، حيث نشاهد حازم النشار وهو يفتتح مراكز لعلاج الإدمان، لكنه يستغلها في تجارته الجديدة بالمخدرات، ليجد نفسه في مواجهة خطر داهم بسبب علي الكيال (باسل الزارو) في نهاية الحلقة.

مسلسل "الشرنقة" من بطولة أحمد داود، ويشاركه مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، ياسر عزت. المسلسل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى. يتكون العمل من 15 حلقة ويُعرض حصريًا على منصة Watch It.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي غامض، حيث يجسد أحمد داود دور محاسب يُدعى حازم، يعمل في إحدى الشركات الكبرى، ويشتهر بين زملائه بتميزه وإبداعه في عمله، إلا أنه يُفاجأ بممارسات غير قانونية داخل الشركة، ليجد نفسه متورطًا في قضية غسيل أموال، مما يضعه في مواجهات خطيرة تغيّر حياته رأسًا على عقب، وذلك في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.

يُذكر أن أحدث أعمال أحمد داود هو فيلم "الهوى سلطان"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، حيث تجاوزت إيراداته 80 مليون جنيه. الفيلم من بطولة منة شلبي، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، خالد كمال، فدوى عابد، ونورين أبو سعدة. وهو من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة "سي سينما" للمنتجين أحمد فهمي وهاني نجيب.